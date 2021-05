Ronaldo porta via le sue auto da Torino, è addio alla Juve? (Di lunedì 17 maggio 2021) Cristiano Ronaldo guarda le sue auto salire sul camion dei traslochi di una ditta portoghese e il video, circolato sui social, diventa virale, con i tifosi preoccupati che possa essere un segnale dell’addio... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 17 maggio 2021) Cristianoguarda le suesalire sul camion dei traslochi di una ditta portoghese e il video, circolato sui social, diventa virale, con i tifosi preoccupati che possa essere un segnale dell’...

Advertising

repubblica : Ronaldo porta via le sue auto da Torino, futuro lontano dalla Juve? - _SiGonfiaLaRete : #CR7 porta via le sue auto di lusso in piena notte: lascia la #Juventus? - MPtasiska : RT @Adnkronos: #Cr7 porta via le sue auto da Torino: è addio alla #Juve? - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Cr7 porta via le sue auto da Torino: è addio alla #Juve? - lifestyleblogit : 'Ronaldo porta via le sue auto da Torino', il racconto del vicino - -