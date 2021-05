Roma | 31enne napoletano scivola giù da Ponte Garibaldi per un selfie con gli amici

(Di lunedì 17 maggio 2021) Quella frazione di secondo, in cui si è messo in posa per farsi uncon glisul parapetto di, si è trasformata in tragedia. Un volo nel vuoto di spalle, da un' altezza di ...

...di testa improvviso oppure il muraglione reso viscido dalla resina degli olmi e dal guano dei gabbiani forse hanno causato la perdita di equilibrio che ha fatto cadere nella golana il. Le ...Il, Dario Dessi, era arrivato da Napoli insieme a tre amici per fare un giro a. I tre amici sono stati ascoltati separatamente e hanno confermato la stessa versione dei fatti. Lui era ...Quella frazione di secondo, in cui si è messo in posa per farsi un selfie con gli amici sul parapetto di ponte Garibaldi, si è trasformata in tragedia. Un volo nel vuoto di spalle, ...Precipita da ponte Garibaldi per un selfie con gli amici. Un volo di venti metri, dal parapetto del muraglione tra l'Isola Tiberina e il Lungotevere. Dario Dessi, informatore scientifico di 31 anni, a ...