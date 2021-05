Ranking Atp lunedì 17 maggio 2021: Berrettini sempre nono, Sonego supera Fognini (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Ranking Atp aggiornato a lunedì 17 maggio 2021. Novak Djokovic, sconfitto nella finale degli Internazionali BNL d’Italia da Rafael Nadal, mantiene la leadership della classifica davanti al russo Medvedec. L’intera top-10 si mantiene invariata rispetto alla passata settimana e dunque rimane stabile al nono posto Matteo Berrettini. Jannik Sinner guadagna invece una posizione, mentre Lorenzo Sonego ne guadagna ben cinque e sale al 28esimo posto, appena davanti a Fabio Fognini. Di seguito la graduatoria aggiornata. Ranking ATP 2021 (AGGIORNATO AL 17 maggio): 1 SRB Novak Djokovic 11,063 2 RUS Daniil Medvedev 9,793 3 ESP Rafael Nadal 9,630 4 AUT Dominic Thiem 8,445 5 GRE Stefanos Tsitsipas 7,430 6 GER ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) IlAtp aggiornato a17. Novak Djokovic, sconfitto nella finale degli Internazionali BNL d’Italia da Rafael Nadal, mantiene la leadership della classifica davanti al russo Medvedec. L’intera top-10 si mantiene invariata rispetto alla passata settimana e dunque rimane stabile alposto Matteo. Jannik Sinner guadagna invece una posizione, mentre Lorenzone guadagna ben cinque e sale al 28esimo posto, appena davanti a Fabio. Di seguito la graduatoria aggiornata.ATP(AGGIORNATO AL 17): 1 SRB Novak Djokovic 11,063 2 RUS Daniil Medvedev 9,793 3 ESP Rafael Nadal 9,630 4 AUT Dominic Thiem 8,445 5 GRE Stefanos Tsitsipas 7,430 6 GER ...

Advertising

TennisWorldit : Ranking Atp/Wta 17-05-2021 - Salto in classifica per Sonego, piccolo step per Sinner - OA_Sport : Non cambiano le cose in top ten nel ranking ATP, ma per Lorenzo Sonego è una settimana da ricordare. Miglior classi… - sportface2016 : #Tennis, il #Ranking #ATP aggiornato a lunedì 17 maggio 2021: #Berrettini sempre nono, #Sonego supera #Fognini - zazoomblog : Jannik Sinner raggiunge il suo best ranking ATP! La nuova classifica dell’azzurro. Ora l’ATP 250 di Lione -… -