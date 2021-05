“Prof, non mi sento bene”, malore a scuola davanti ai compagni: Riccardo muore a 16 anni (Di lunedì 17 maggio 2021) Si chiamava Riccardo Laveneziana e aveva appena 16 anni. Il giovane, accasciatosi a terra dopo un malore improvviso, e spirato a nel reparto di terapia intensiva del policlinico San Donato. Si era sentito male dopo l’ora di educazione fisica al momento di rientrare in classe. Si sente male dopo l’ora di educazione fisica, muore Riccardo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 17 maggio 2021) Si chiamavaLaveneziana e aveva appena 16. Il giovane, accasciatosi a terra dopo unimprovviso, e spirato a nel reparto di terapia intensiva del policlinico San Donato. Si era sentito male dopo l’ora di educazione fisica al momento di rientrare in classe. Si sente male dopo l’ora di educazione fisica,L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

