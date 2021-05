Piero Pelù e Aldo Cazzullo leggono Dante a ritmo rock (Di lunedì 17 maggio 2021) Dal 7 Giugno, e partendo proprio da Piazza Santa Croce a Firenze, Aldo Cazzullo porterà in giro per l’Italia la Divina Commedia, con la partecipazione di Piero Pelù Da lunedì 7 giugno parte da Piazza Santa Croce a Firenze il tour di “A RivederLe Stelle” di Aldo Cazzullo con le letture “rock” della Divina Commedia diPiero Pelù. Il progetto è co-promosso dal Comune di Firenze e dall’Opera di Santa Crocecon la collaborazione organizzativa del Teatro Puccini. La regia è di AngeloGenerali mentre la produzione è di Corvino Produzioni. È la piazza di Santa Croce a Firenze il luogo-simbolo che ospita A riveder lestelle, il grande racconto dell’Italia di Dante, presentato da Aldo ... Leggi su zon (Di lunedì 17 maggio 2021) Dal 7 Giugno, e partendo proprio da Piazza Santa Croce a Firenze,porterà in giro per l’Italia la Divina Commedia, con la partecipazione diDa lunedì 7 giugno parte da Piazza Santa Croce a Firenze il tour di “A RivederLe Stelle” dicon le letture “” della Divina Commedia di. Il progetto è co-promosso dal Comune di Firenze e dall’Opera di Santa Crocecon la collaborazione organizzativa del Teatro Puccini. La regia è di AngeloGenerali mentre la produzione è di Corvino Produzioni. È la piazza di Santa Croce a Firenze il luogo-simbolo che ospita A riveder lestelle, il grande racconto dell’Italia di, presentato da...

