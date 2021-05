Omofobia | Gozi | ' da Europa parta battaglia per società più giusta'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 maggio 2021) (Adnkronos) - "La Giornata mondiale contro l'omotransfobia deve unirci tutti, senza polemiche e senza distinzioni politiche, ma soprattutto senza ipocrisie. In Italia c'è chi chiedemente all'Unione europea di condannare quei Paesi extraeuropei in cui ancora oggi sono negate le libertà fondamentali e i diritti delle persone Lgbitq, dimenticando che tutto questo ancora oggi accade anche in". Lo afferma Sandro, eurodeputato di Renew Europe e segretario del Partito democratico europeo. "In Polonia e Ungheria -continua- assistiamo ogni giorno a una continua regressione sul piano dei diritti e della tolleranza, i loro governi nazionalisti violano sistematicamente i nostri valori democratici e i principi fondamentali, minacciano lo Stato di diritto, legittimano l'odio e le discriminazioni verso le persone. Sarebbe ...