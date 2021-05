Napoli, minacciava genitori anziani con martello e taglierino (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutominacciava, da tempo, i suoi genitori. Lo faceva puntandogli un taglierino alla gola o anche usando un martello. Dopo continue vessazioni, arrestato in flagranza un 37enne di Giugliano in Campania. Il suo obiettivo era farsi consegnare i soldi per poi acquistare la droga. E così usava la violenza verso i due anziani. Questa volta, però, è stato sorpreso dai carabinieri della Stazione di Giugliano in Campania proprio mentre inveiva e li minacciava. Per l’uomo sono scattate le accuse maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione e anche l’arresto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto, da tempo, i suoi. Lo faceva puntandogli unalla gola o anche usando un. Dopo continue vessazioni, arrestato in flagranza un 37enne di Giugliano in Campania. Il suo obiettivo era farsi consegnare i soldi per poi acquistare la droga. E così usava la violenza verso i due. Questa volta, però, è stato sorpreso dai carabinieri della Stazione di Giugliano in Campania proprio mentre inveiva e li. Per l’uomo sono scattate le accuse maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione e anche l’arresto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli minacciava La lezione del Covid: nessuno si salva da solo Ci siamo accorti che il Covid minacciava anche noi solo quando abbiamo cominciato a sapere dei ... Ho sognato per alcune notti i reparti dei cimiteri di Roma, di Napoli, di Palermo stracolmi di bare che ...

Pianura, aggredisce e minaccia la moglie sotto gli occhi della figlia minorenne ... su segnalazione della Centrale Operativo sono intervenuti in via Provinciale Napoli per una lite ... con il quale è in fase di separazione, la minacciava e la aggrediva fisicamente anche in presenza ...

Camorra a Giugliano, preso estorsore del clan Mallardo: arrestato anche un 16enne con il carico di armi Minacciava, picchiava e vessava malcapitati fino a terrorizzarli, rendendogli di fatto la vita impossibile. Un atteggiamento che però gli è costato caro perché due delle ...

