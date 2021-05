Milan, ecco cosa non è andato. Un dato smaschera Pioli (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Milan rincorre la Champions League ma dopo il pareggio casalingo di ieri con il Cagliari le cose si mettono male. Il dato che fa pensare Al Milan di Pioli si può dire ben poco. Un grande 2020, un buon 2021 con il primo posto che ha retto fino a fine febbraio, poi un prevedibile ridimensionamento dopo la sconfitta nel derby. Come riporta OptaPaolo un dato fa capire dove forse è mancata la squadra di Pioli nella stagione 2020-2021. Il dato è lampante: i rossoneri hanno guadagnato solo 30 punti nelle gare in casa in questo campionato. Mai così male da quando il campionato è a 20 squadre. E allora, non dovesse arrivare la qualificazione in Champions League, i tifosi saprebbero dove recriminare. 30 – Il #Milan ha guadagnato solo 30 punti in casa in ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Ilrincorre la Champions League ma dopo il pareggio casalingo di ieri con il Cagliari le cose si mettono male. Ilche fa pensare Aldisi può dire ben poco. Un grande 2020, un buon 2021 con il primo posto che ha retto fino a fine febbraio, poi un prevedibile ridimensionamento dopo la sconfitta nel derby. Come riporta OptaPaolo unfa capire dove forse è mancata la squadra dinella stagione 2020-2021. Ilè lampante: i rossoneri hanno guadagnato solo 30 punti nelle gare in casa in questo campionato. Mai così male da quando il campionato è a 20 squadre. E allora, non dovesse arrivare la qualificazione in Champions League, i tifosi saprebbero dove recriminare. 30 – Il #ha guadagnato solo 30 punti in casa in ...

