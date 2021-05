Meloni: "Un fratello per Ginevra? Ci ho provato ma non è arrivato" (Di lunedì 17 maggio 2021) AGI - Un secondo figlio? "Ci ho provato, ma non è arrivato. E mi sento un po' in colpa per non poter regalare a Ginevra quel legame che io ho avuto con mia sorella. Purtroppo, viviamo in una società che ci fa credere di essere giovani per sempre e di poter rinviare sempre le scelte, ma è un inganno. Per questo credo che sarebbe fondamentale sensibilizzare le donne fin da giovani a controllare il proprio stato di fertilità". Così la leader di FdI, Giorgia Meloni, intervistata dall'AGI in occasione dell'uscita del libro "Io sono Giorgia". "Il declino demografico - ha aggiunto - è un problema epocale e da sempre il sostegno alla natalità e alla famiglia sono il primo punto del programma di FdI. Ma a differenza di Stati come la Francia, la Polonia o l'Ungheria, in Italia non è mai stato fatto nulla di concreto. ... Leggi su agi (Di lunedì 17 maggio 2021) AGI - Un secondo figlio? "Ci ho, ma non è. E mi sento un po' in colpa per non poter regalare aquel legame che io ho avuto con mia sorella. Purtroppo, viviamo in una società che ci fa credere di essere giovani per sempre e di poter rinviare sempre le scelte, ma è un inganno. Per questo credo che sarebbe fondamentale sensibilizzare le donne fin da giovani a controllare il proprio stato di fertilità". Così la leader di FdI, Giorgia, intervistata dall'AGI in occasione dell'uscita del libro "Io sono Giorgia". "Il declino demografico - ha aggiunto - è un problema epocale e da sempre il sostegno alla natalità e alla famiglia sono il primo punto del programma di FdI. Ma a differenza di Stati come la Francia, la Polonia o l'Ungheria, in Italia non è mai stato fatto nulla di concreto. ...

