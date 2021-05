Meloni: «Draghi pende a sinistra. Salvini? Fosse per me lo incontrerei tutti i giorni» (Di lunedì 17 maggio 2021) Vento in poppa nei sondaggi, al centro del dibattito anche per il suo libro fresco di stampa, Io sono Giorgia, Giorgia Meloni guida orgogliosamente l’unico partito di opposizione al governo Draghi. Una scelta ponderata e convinta. “Perché alla democrazia serve l’opposizione, altrimenti che democrazia è?”. Lo ribadisce in un lungo colloquio con Libero. Si spazia dall’esecutivo dell’assembramento ai rapporti con Salvini, dalle misure anti-covid alla partita del Quirinale. Dall’immigrazione clandestina alle politiche di Bruxelles. La crescita di Fratelli d’Italia viene da lontano La crescita costante e inarrestabile di Fratelli d’Italia. “Raccogliamo il frutto di 7-8 anni di lavoro. Abbiamo sempre mantenuto la barra dritta. Mentre gli altri facevano confusione. Una volta superata la soglia di sbarramento, ci è arrivato addosso il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 maggio 2021) Vento in poppa nei sondaggi, al centro del dibattito anche per il suo libro fresco di stampa, Io sono Giorgia, Giorgiaguida orgogliosamente l’unico partito di opposizione al governo. Una scelta ponderata e convinta. “Perché alla democrazia serve l’opposizione, altrimenti che democrazia è?”. Lo ribadisce in un lungo colloquio con Libero. Si spazia dall’esecutivo dell’assembramento ai rapporti con, dalle misure anti-covid alla partita del Quirinale. Dall’immigrazione clandestina alle politiche di Bruxelles. La crescita di Fratelli d’Italia viene da lontano La crescita costante e inarrestabile di Fratelli d’Italia. “Raccogliamo il frutto di 7-8 anni di lavoro. Abbiamo sempre mantenuto la barra dritta. Mentre gli altri facevano confusione. Una volta superata la soglia di sbarramento, ci è arrivato addosso il ...

