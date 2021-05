Massimo Galli spiega perché non va più in tv. E punta il dito sulle «magagne tirate fuori dal Covid»

(Di lunedì 17 maggio 2021) La scorsa settimana ha fatto parlare di sé per la sua decisione di non andare più in tv, per almeno 15 giorni: l'infettivologo, primario di malattie infettive al Sacco di Milano, ora ...

La scorsa settimana ha fatto parlare di sé per la sua decisione di non andare più in tv, per almeno 15 giorni: l'infettivologo, primario di malattie infettive al Sacco di Milano, ora spiega quella decisione, in un intervento a un convegno online organizzato dalla Fondazione delle scuole civiche del capoluogo ...Così, direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano. "E' molto importante vaccinare anche i più piccoli" contro il coronavirus "perché è ormai chiaro che, ...(ANSA) - MILANO, 17 MAG - "Mi sono tirato fuori da una mischia che stava diventando più scorretta di quella rugbistica", ha detto Massimo Galli, responsabile di malattie infettive del Sacco di Milano, ...La scorsa settimana ha fatto parlare di sé per la sua decisione di non andare più in tv, per almeno 15 giorni: l'infettivologo Massimo Galli, primario di malattie infettive ...