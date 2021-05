L’Istituto Europeo Dipendenze (IEUD) lancia dipendenzadaalcol.it, un sito che include un questionario per l’autovalutazione sul consumo problematico di alcol. (Di lunedì 17 maggio 2021) Milano 17 maggio 2021 – Seppur legale, l’alcol è una potente droga che può determinare dipendenza. Il suo consumo è poi connesso ad una grandissima varietà di problemi sanitari fisici e psichici (lesioni, disturbi mentali o comportamentali, patologie gastrointestinali, cardiovascolari, dell’apparato scheletrico, del sistema immunitario, dell’apparato riproduttivo, tumori e danni prenatali) in misura proporzionale alla dose ingerita. L’Istituto Europeo Dipendenze, interpretando i dati allarmanti diffusi dalL’Istituto Superiore di Sanità, secondo i quali la pandemia ha fatto impennare fino al 250% il consumo di alcol in casa, lancia un sito verticale con informazioni dettagliate per far fronte a questa dipendenza: ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 maggio 2021) Milano 17 maggio 2021 – Seppur legale, l’è una potente droga che può determinare dipendenza. Il suoè poi connesso ad una grandissima varietà di problemi sanitari fisici e psichici (lesioni, disturbi mentali o comportamentali, patologie gastrointestinali, cardiovascolari, dell’apparato scheletrico, del sistema immunitario, dell’apparato riproduttivo, tumori e danni prenatali) in misura proporzionale alla dose ingerita., interpretando i dati allarmanti diffusi dalSuperiore di Sanità, secondo i quali la pandemia ha fatto impennare fino al 250% ildiin casa,unverticale con informazioni dettagliate per far fronte a questa dipendenza: ...

Advertising

dirittoantidisc : Se si riuscisse a raggiungere la #paritadigenere si avrebbero degli effetti positivi per tutta l’economia. L’istit… - piazzasalento : “Coloriamo l’Europa”, seminario on line dell’Istituto comprensivo di Alliste-Felline con visita (virtuale) al Parla… - innovationpost_ : Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato la nuova strategia dell'Istituto europeo di innovazione e tecno… - sebastianmattei : RT @INSMLI: Il 1 maggio è mancato Stuart Woolf. Grande studioso dell’Ottocento e del Novecento europeo, ha in più occasioni collaborato con… - INPS_it : @gsartecucina @PaolaKambo La lingua dell’Unione europea è l’inglese. Questo documento è destinato a un pubblico int… -