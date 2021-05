La mappa dei bancomat: ecco dove chiudono (Di lunedì 17 maggio 2021) Mai così poche filiali in Italia dal 1996, 831 sportelli bancari chiusi nel solo 2020: sono quasi tremila i comuni italiani che si trovano senza sportelli. Leggi su ilgiornale (Di lunedì 17 maggio 2021) Mai così poche filiali in Italia dal 1996, 831 sportelli bancari chiusi nel solo 2020: sono quasi tremila i comuni italiani che si trovano senza sportelli.

Advertising

reeraki_ : RT @LucreziaVittori: La mappa #RainbowEurope dei diritti #LGBTIQ+ in Europa vede l’Italia al 35 posto con il 22%. @ILGAEurope suggerisce:… - targiumann : @virginiaraggi Cioè devo spendere 4,90€ per avere la Grande Mappa delle ciclabili a Roma? Un post per sponsorizzare… - IlFriuli : ????Buon lunedì! Ecco la mappa degli #autovelox e #tutor in #Fvg valida fino a domenica 23 maggio 2021 ?? L'articolo c… - ApiceUe : RT @NoHateSpeech_IT: ????????????#IDAHOBIT2021???????????? MA DI COSA HAI PAURA? Anche quest’anno la mappa #RainbowEurope di @ILGAEurope colloca… - Giuseppetti : RT @Comune_Cagliari: L’attuale ingresso sarà utilizzato solo per l’uscita dei veicoli provenienti dai due parcheggi degli hub 1 e 2, l’acce… -

Ultime Notizie dalla rete : mappa dei La mappa dei bancomat : ecco dove chiudono ... invece, la regione italiana con i dati migliori è la Puglia ( - 2%), in cui gli sportelli si sono ridotti di "appena" 22 unità, da 1.077 a fronte dei 1.055 dell'anno pre - Covid. Seguono il Trentino ...

Bruce Springsteen, ipotesi ultimo concerto a San Siro nel 2022 ... Filippo Del Corno , ha condiviso un post su Facebook che da subito ha acceso la curiosità dei fan ... messa a dura prova dall'arrivo della pandemia ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ). ...

La mappa dei bancomat: ecco dove chiudono il Giornale I rapporti tra Italia e Turchia La mappa geostrategica del Caucaso ha subito importanti cambiamenti. Da un lato centinaia di migliaia di rifugiati azeri a seguito dei conflitti di fine anni Ottanta e inizi Novanta potranno ritornare ...

‘Fare famiglia è certezza di progettare il cammino insieme’, padre Sabatino Majorano legge “Amoris Laetitia” Giovanna Corsale - È l'Esortazione Apostolica di Papa Francesco Amoris Laetitia il filo conduttore dell'appuntamento di riflessione con i laici, guidato ...

... invece, la regione italiana con i dati migliori è la Puglia ( - 2%), in cui gli sportelli si sono ridotti di "appena" 22 unità, da 1.077 a fronte1.055 dell'anno pre - Covid. Seguono il Trentino ...... Filippo Del Corno , ha condiviso un post su Facebook che da subito ha acceso la curiositàfan ... messa a dura prova dall'arrivo della pandemia ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA). ...La mappa geostrategica del Caucaso ha subito importanti cambiamenti. Da un lato centinaia di migliaia di rifugiati azeri a seguito dei conflitti di fine anni Ottanta e inizi Novanta potranno ritornare ...Giovanna Corsale - È l'Esortazione Apostolica di Papa Francesco Amoris Laetitia il filo conduttore dell'appuntamento di riflessione con i laici, guidato ...