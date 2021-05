La carta verde fa tornare i turisti in Italia. Per noi andare all'estero è un po' meno semplice, ma ancora per poco (Di lunedì 17 maggio 2021) Viaggiare grazie al Green Pass ora è una realtà. Il certificato servirà a chi verrà in Italia per turismo dai paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen, oltre che dalla Gran Bretagna e da Israele. Dovrà accertare la vaccinazione o la guarigione dalla malattia non oltre i sei mesi. Altrimenti un test molecolare o antigenico negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. La quarantena invece viene interrotta. Per viaggiare invece dal nostro paese all’estero, non essendoci ancora il green pass europeo a uniformare le regole, le misure in vigore sono quelle applicate dai singoli Stati indicate sul sito Viaggiare sicuri dell’unità di crisi della Farnesina. Leggi anche › Green pass nazionale e Ue, i turisti tornano in ... Leggi su iodonna (Di lunedì 17 maggio 2021) Viaggiare grazie al Green Pass ora è una realtà. Il certificato servirà a chi verrà inper turismo dai paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen, oltre che dalla Gran Bretagna e da Israele. Dovrà accertare la vaccinazione o la guarigione dalla malattia non oltre i sei mesi. Altrimenti un test molecolare o antigenico negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. La quarantena invece viene interrotta. Per viaggiare invece dal nostro paese all’, non essendociil green pass europeo a uniformare le regole, le misure in vigore sono quelle applicate dai singoli Stati indicate sul sito Viaggiare sicuri dell’unità di crisi della Farnesina. Leggi anche › Green pass nazionale e Ue, itornano in ...

