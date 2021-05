I numeri in chiaro, Taliani: «Ora andrei volentieri in un ristorante al chiuso. Non c’è nessun rischio» – Il video (Di lunedì 17 maggio 2021) «Il trend è ancora in diminuzione, i dati di oggi sono confortanti. Molto consistente è la riduzione dei pazienti in isolamento domiciliare che sono 5.856 in meno rispetto a ieri, più di 9 mila i guariti e i dimessi». A parlare a Open è la professoressa di Malattie infettive dell’università La Sapienza di Roma Gloria Taliani. I dati di oggi, 17 maggio, parlano di 140 decessi da Covid, 3.455 contagi in 24 ore, un calo dei ricoveri e un lieve aumento degli ingressi giornalieri in terapia intensiva. Sale, intanto, dello 0,1% il tasso di positività. La professoressa parla di dati «rassicuranti anche alla luce delle ultime riaperture». E di quelle che verranno nei prossimi giorni. Abolizione del coprifuoco e nuove riaperture A proposito dell’abolizione graduale del coprifuoco e delle prossime riaperture disposte dal Governo Draghi, ha detto: «Non sono affatto ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 maggio 2021) «Il trend è ancora in diminuzione, i dati di oggi sono confortanti. Molto consistente è la riduzione dei pazienti in isolamento domiciliare che sono 5.856 in meno rispetto a ieri, più di 9 mila i guariti e i dimessi». A parlare a Open è la professoressa di Malattie infettive dell’università La Sapienza di Roma Gloria. I dati di oggi, 17 maggio, parlano di 140 decessi da Covid, 3.455 contagi in 24 ore, un calo dei ricoveri e un lieve aumento degli ingressi giornalieri in terapia intensiva. Sale, intanto, dello 0,1% il tasso di positività. La professoressa parla di dati «rassicuranti anche alla luce delle ultime riaperture». E di quelle che verranno nei prossimi giorni. Abolizione del coprifuoco e nuove riaperture A proposito dell’abolizione graduale del coprifuoco e delle prossime riaperture disposte dal Governo Draghi, ha detto: «Non sono affatto ...

