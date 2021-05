Grande Fratello Vip 6: Trattative in Corso con Tre Big! (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Grande Fratello Vip è già ai lavori per confezionare il nuovo cast che prenderà parte alla sesta edizione del reality vip di Cinecittà! Nel frattempo spuntano già i nomi di tre big che potrebbero prendere parte al gioco! Ecco tutti i dettagli! Il Grande Fratello Vip tornerà presto in onda! Alfonso Signorini è stato nuovamente confermato al timone della Casa più spiata d’Italia e ci assicura il conduttore, ne vedremo delle belle! Alfonso Signorini nei giorni scorsi ha garantito che i concorrenti di quest’anno saranno di un certo spessore e non deluderanno le aspettative del pubblico! Ancora non abbiamo una data certa. Ciò che però è sicuro è che la produzione è già a lavoro per organizzare il cast che prenderà parte alla nuova edizione del programma! Ma veniamo alla domanda più gettonata di tutte: chi saranno i big a ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 17 maggio 2021) IlVip è già ai lavori per confezionare il nuovo cast che prenderà parte alla sesta edizione del reality vip di Cinecittà! Nel frattempo spuntano già i nomi di tre big che potrebbero prendere parte al gioco! Ecco tutti i dettagli! IlVip tornerà presto in onda! Alfonso Signorini è stato nuovamente confermato al timone della Casa più spiata d’Italia e ci assicura il conduttore, ne vedremo delle belle! Alfonso Signorini nei giorni scorsi ha garantito che i concorrenti di quest’anno saranno di un certo spessore e non deluderanno le aspettative del pubblico! Ancora non abbiamo una data certa. Ciò che però è sicuro è che la produzione è già a lavoro per organizzare il cast che prenderà parte alla nuova edizione del programma! Ma veniamo alla domanda più gettonata di tutte: chi saranno i big a ...

trash_italiano : #GFVIP 6: Barbara Bouchet, Anna Oxa e Gabriel Garko i primi tre possibili concorrenti - ladyonorato : Chi ancora non si era reso conto che siamo nel tempo del Grande Fratello, oggi comincia a capire - matteorenzi : Solo da noi si confondono i sondaggi con la politica. La decisione costante basata sul consenso anima il Grande Fra… - AylaI89 : @krimarty Ahaha!! Adoro la foto!!???? Non sono italiana. Non conosco bene Monte o la Nasoni, ma sono personaggi uscit… - juperikizi : @onedayoranoda @hurricharry vabbè, l'importante è guardare il grande fratello vip -