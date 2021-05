Generazione 56K: il teaser svela la data di uscita su Netflix della serie dei The Jackal (Di lunedì 17 maggio 2021) Primo sguardo alla serie dei The Jackal, Generazione 56K, nel teaser trailer che svela la data di arrivo dello show comico su Netflix. Netflix ha pubblicato il primo teaser trailer di Generazione 56K, che svela la data di uscita della prima serie dei The Jackal, il 1 luglio. Net generation, Millennials, Generazione Y? Semplicemente i ragazzi degli anni Novanta, che hanno vissuto l'arrivo di internet come una vera e propria rivoluzione, mentre ancora si destreggiavano tra floppy disk, videocassette e walkman, masticando chewingum sullo sfondo delle musiche degli 883 e dell'inconfondibile suono del modem ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 maggio 2021) Primo sguardo alladei The56K, neltrailer cheladi arrivo dello show comico suha pubblicato il primotrailer di56K, cheladiprimadei The, il 1 luglio. Net generation, Millennials,Y? Semplicemente i ragazzi degli anni Novanta, che hanno vissuto l'arrivo di internet come una vera e propria rivoluzione, mentre ancora si destreggiavano tra floppy disk, videocassette e walkman, masticando chewingum sullo sfondo delle musiche degli 883 e dell'inconfondibile suono del modem ...

