Fendi FF Vertigo | il restyling del celebre logo

In collaborazione con la visual artist Sarah Coleman, Fendi ha presentato una nuova capsule collection. Si tratta della collezione estiva FF Vertigo, che mixando capi outdoor e luxury ha proposto anche una rivisitazione del celebre monogram. La nuova collezione Primavera-Estate 2021 di Fendi si chiama FF Vertigo, ed è una capsule collection nata in collaborazione con l'artista newyorkese Sarah Coleman.

Ultime Notizie dalla rete : Fendi Vertigo Colazione da Fendi Caffé Il menu include cocktail Fendi personalizzati ( Fendi Sour, il Romanito, il Fendi Cosmo e molti altri) serviti con cubetti di ghiaccio FF Vertigo . Il fiore all'occhiello della selezione di ...

Colazione Da Fendi Caffé Il menu include cocktail Fendi personalizzati (Fendi Sour, il Romanito, il Fendi Cosmo e molti altri) serviti con cubetti di ghiaccio FF Vertigo. Il fiore all'occhiello della selezione di caffè è il ...

Il nuovo logo Fendi FF Vertigo vi fara` girare la testa con una nuova collezione per l'estate 2021 Vogue Italia Sarah Coleman e Fendi insieme per l’estate 2021 L'azienda di moda Fendi e la stilista Sarah Coleman hanno lanciato la nuova capsule collection per la stagione estiva 2021.

Alla Rinascente di Milano arriva il Fendi Caffé: dal cappuccino all’hamburger tutto è griffato Le F di Fendi arrivano su caffé, cappuccini e hamburger: alla Rinascente di Milano apre il bar della casa di moda romana, caratterizzato dal nuovo logo "Vertigo". Il Fendi Caffé si trova nella Food Ha ...

L'azienda di moda Fendi e la stilista Sarah Coleman hanno lanciato la nuova capsule collection per la stagione estiva 2021. Le F di Fendi arrivano su caffé, cappuccini e hamburger: alla Rinascente di Milano apre il bar della casa di moda romana, caratterizzato dal nuovo logo "Vertigo". Il Fendi Caffé si trova nella Food Ha ...