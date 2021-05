(Di lunedì 17 maggio 2021) Un monologo alla deriva, per terra e soprattutto per mare, inseguendo i sogni, le passioni, le storie, alla scoperta delle meraviglie della Natura, perché la storia più incredibile è proprio la realtà.In occasione dell’uscita del nuovo libro diIl calamaro gigante, in libreria dal 6per, martedì 18alle 18.30 l’autore sarà protagonista di una serata speciale online su, lo spazio digitale di lache porta i protagonisti della letteratura e della musica a casa di lettori e appassionati, dove i suoi lettori potranno incontrarlo virtualmente in un tour ideale esclusivo organizzato in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano e Librerie. Del mare ...

Advertising

tuttocartoni : Fabio Genovesi, Feltrinelli Live, 18 maggio ore 18:30 - QuotidianPost : Fabio Genovesi, Feltrinelli Live, 18 maggio ore 18:30 - radiolombardia : FeltrinelliLive, appuntamento con Fabio Genovesi - - FabrizioDellaL1 : #altroprocesso gentilmente abbassate un po’ il volume del sottofondo musicale delle cartoline di Fabio Genovesi, grazie. - alescavanna : RT @alferjeprestia: Il calamaro gigante di Fabio Genovesi @feltrinellied nella classifica de @La_Lettura ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Genovesi

L'HuffPost

"Per provare a spiegarlo - scrive Sallusti - prendo in prestito un capitolo dell'ultimo romanzo di uno dei miei scrittori preferiti,('Il calamaro gigante', edizione Feltrinelli) in ...'Per provare a spiegarlo - scrive Sallusti - prendo in prestito un capitolo dell'ultimo romanzo di uno dei miei scrittori preferiti,('Il calamaro gigante', edizione Feltrinelli) in ..."A volte le cose sono più semplici di come appaiono o di come si vorrebbe farle apparire. E questo mio ultimo giorno da direttore del Giornale dopo dodici anni di servizio è esattamente così". Lo scri ..."A volte le cose sono più semplici di come appaiono o di come si vorrebbe farle apparire. E questo mio ultimo giorno da direttore del Giornale dopo dodici anni di servizio è esattamente così". Alessan ...