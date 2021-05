Distrutto l’unico laboratorio Covid della Striscia di Gaza Biden a Netanyahu | «Avete diritto a difendervi»

Leggi su open.online

(Di lunedì 17 maggio 2021) Anche la notte scorsa decine di raid aerei hanno illuminato il cielo sopra ladi. Gli ultimi attacchi, come riferiscono alcuni media internazionali, sono stati «più pesanti, su un’area più ampia e sono durati più a lungo». A nulla sono valsi gli appelli a cessare il fuoco arrivati da più parti. Per il premier israeliano Benjaminil conflitto in corso «richiederà ancora del tempo». E dunque i caccia israeliani hanno continuato a sferrare nuovi attacchi verso i palestinesi che a loro volta hanno fatto partire nuovi razzi verso Israele. Secondo il ministerosanità dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), il bilancio totale delle vittime palestinesi è arrivato a 220. Di queste, 58 sono bambini. I feriti, secondo la Wafa, sono 1.300 ae 3.728 in Cisgiordania. Sono ...