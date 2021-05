Coronavirus, l’epidemia in forte calo: meno 28% di contagi, scendono molto i ricoveri (Di lunedì 17 maggio 2021) Anche la settimana appena conclusa ha visto una riduzione significativa dei casi da Coronavirus. Come riportato anche dal quotidiano “La Repubblica”, tra lunedì 10 maggio e domenica 16 maggio sono stati rilevati in tutto 47.924 contagi, con un abbassamento del 28% rispetto a quanto registrato nella settimana precedente, quando i casi ammontarono a 66.476. Proprio la scorsa settimana si era già riscontrato un calo del 19% rispetto a quella precedente, a dimostrazione di come l’epidemia in Italia sia in forte regresso. Numeri così bassi, nel nostro Paese, non si vedevano dalla prima decade di ottobre, vale a dire oltre 7 mesi fa. LEGGI ANCHE => Api scoprono il Coronavirus annusandolo: scienziati olandesi le hanno addestrate a scoprire il Covid Una discesa che si ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 17 maggio 2021) Anche la settimana appena conclusa ha visto una riduzione significativa dei casi da. Come riportato anche dal quotidiano “La Repubblica”, tra lunedì 10 maggio e domenica 16 maggio sono stati rilevati in tutto 47.924, con un abbassamento del 28% rispetto a quanto registrato nella settimana precedente, quando i casi ammontarono a 66.476. Proprio la scorsa settimana si era già riscontrato undel 19% rispetto a quella precedente, a dimostrazione di comein Italia sia inregresso. Numeri così bassi, nel nostro Paese, non si vedevano dalla prima decade di ottobre, vale a dire oltre 7 mesi fa. LEGGI ANCHE => Api scoprono ilannusandolo: scienziati olandesi le hanno addestrate a scoprire il Covid Una discesa che si ...

Advertising

free_anto1 : RT @GPS_SPINATO: Un cazzaro al giorno, tutto naturale, di origine animale. L'epidemia burionale colpisce ancora. Come si cambia Per non m… - CaronaUpdates : RT @GPS_SPINATO: Un cazzaro al giorno, tutto naturale, di origine animale. L'epidemia burionale colpisce ancora. Come si cambia Per non m… - alientrez : @Milestemplaris Era il periodo dell'epidemia di MERS (il secondo Coronavirus a diffondersi pericolosamente).L'OMS e… - S_A_T_M : RT @GPS_SPINATO: Un cazzaro al giorno, tutto naturale, di origine animale. L'epidemia burionale colpisce ancora. Come si cambia Per non m… - GPS_SPINATO : RT @GPS_SPINATO: Un cazzaro al giorno, tutto naturale, di origine animale. L'epidemia burionale colpisce ancora. Come si cambia Per non m… -