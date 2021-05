Coprifuoco: oggi si decide. Pregliasco: "Alle 23 non prima di giugno" (Di lunedì 17 maggio 2021) Nuova road map delle riaperture , Coprifuoco , nuovi criteri per i colori delle regioni. Si muoverà lungo queste tre direttrici la cabina di regia che il premier Draghi ha convocato per oggi alle ore ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Nuova road map delle riaperture ,, nuovi criteri per i colori delle regioni. Si muoverà lungo queste tre direttrici la cabina di regia che il premier Draghi ha convocato peralle ore ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Due persone vaccinate, che hanno avuto la copertura, possono non indossare la mascherina. Tutti gli altri sì'. Cos… - Tg1Rai : Da oggi con Sicilia e Sardegna quasi tutta l'Italia è in fascia gialla. Solo la #valledaosta resta in arancione. Ne… - sole24ore : Oggi riaprono le #piscine. Dal coprifuoco ai centri commerciali nei weekend, ecco le prossime tappe:… - ilduca81875061 : RT @GiorgiaMeloni: Oggi si riunisce la cabina di regia che deciderà sul coprifuoco. Misura che FDI ritiene inutile e dannosa e per questo,… - infoitinterno : Coprifuoco, Ricciardi a Sky: “Toglierlo dal 2 giugno? Con i dati di oggi sì, ma bisogna vedere se… -