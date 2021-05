Calciomercato Napoli, vicinissimo un talento mondiale: agenti in città (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Napoli è pronta a chiudere il primo colpo per il Calciomercato estivo. Infatti dal Santos è in arrivo Kaio Jorge: agenti in città per trattare. Il Napoli di Gattuso festeggia dopo il gol di Insigne sul rigore (Getty Images)Aurelio De Laurentiis è pronto a chiudere il primo colpo di Calciomercato del Napoli. Infatti il giovanissimo attaccante del Santos, Kaio Jorge, sembrerebbe vicinissimo alla compagine azzurra, dopo essere stato a lungo accostato a Juventus e Lazio. Infatti gli agenti del 19enne brasiliano sono in città per sedersi al tavolo delle trattative con Cristiano Giuntoli e la dirigenza azzurra. POTREBBE INTERESSARTI >>> Juventus-Inter, polemiche per il rigore: furia dei giornalisti stranieri Il ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 17 maggio 2021) Ilè pronta a chiudere il primo colpo per ilestivo. Infatti dal Santos è in arrivo Kaio Jorge:inper trattare. Ildi Gattuso festeggia dopo il gol di Insigne sul rigore (Getty Images)Aurelio De Laurentiis è pronto a chiudere il primo colpo didel. Infatti il giovanissimo attaccante del Santos, Kaio Jorge, sembrerebbealla compagine azzurra, dopo essere stato a lungo accostato a Juventus e Lazio. Infatti glidel 19enne brasiliano sono inper sedersi al tavolo delle trattative con Cristiano Giuntoli e la dirigenza azzurra. POTREBBE INTERESSARTI >>> Juventus-Inter, polemiche per il rigore: furia dei giornalisti stranieri Il ...

