Biden a Netanyahu: “Sostegno a cessate il fuoco, Israele ha diritto di difendersi” (Di martedì 18 maggio 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha telefonato al premier israeliano Benjamin Netanyahu, esprimendo il Sostegno degli Usa al cessate il fuoco ma ribadendo “il suo fermo Sostegno al diritto di Israele di difendersi contro gli indiscriminati attacchi di razzi”. Lo rende noto la Casa Bianca. Biden, si legge nel comunicato, “ha parlato oggi con il primo ministro israeliano Netanyahu. Il presidente ha ribadito il suo fermo Sostegno al diritto di Israele di difendersi da attacchi missilistici indiscriminati. Il presidente ha accolto con favore gli sforzi per affrontare la violenza tra le comunità e riportare la calma a ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 maggio 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joeha telefonato al premier israeliano Benjamin, esprimendo ildegli Usa alilma ribadendo “il suo fermoaldidicontro gli indiscriminati attacchi di razzi”. Lo rende noto la Casa Bianca., si legge nel comunicato, “ha parlato oggi con il primo ministro israeliano. Il presidente ha ribadito il suo fermoaldidida attacchi missilistici indiscriminati. Il presidente ha accolto con favore gli sforzi per affrontare la violenza tra le comunità e riportare la calma a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Colpito l'unico centro Covid di Gaza. Biden in pressing su Netanyahu che intanto dichiara: ' Continueremo a colpire… - MediasetTgcom24 : Gaza, Biden sente Netanyahu e chiede il cessate il fuoco #Biden - bird_ilast : RT @Agenzia_Ansa: Colpito l'unico centro Covid di Gaza. Biden in pressing su Netanyahu che intanto dichiara: ' Continueremo a colpire obiet… - palabritadepape : RT @nenanewsagency: Live #Palestina. ore 15 – #Israele: no a corridoi umanitari a #Gaza. Jihad: ucciso un nostro comandante. Biden vende 73… - r_baiamonte : RT @Agenzia_Ansa: Colpito l'unico centro Covid di Gaza. Biden in pressing su Netanyahu che intanto dichiara: ' Continueremo a colpire obiet… -