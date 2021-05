“Berlusconi ha avuto un processo equo?” La Corte di Strasburgo interroga l’Italia

(Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag – Dopo otto anni dalla sentenza di Cassazione che costò a Silviola decadenza dalla carica di senatore arriva la svolta dellaeuropea dei diritti dell’uomo: “spieghi la condanna: haun?“. Al governo italiano sono state rivolte 10 domande alle quali si attende risposta entro il prossimo 15 settembre. Ladisebbene in ritardo sblocca la richiesta dei legali di, chiedendo ragione alsulla sentenza definitiva per frode fiscale del 1 agosto 2013. Tuttavia è prevedibile che salvo clamorose sorprese il governo nelle risposte darà ragione ai giudici italiani.europea dei diritti dell’uomo: ...

... tra cui: 'Il ricorrente signor Silvioha beneficiato di una procedura dinanzi a un tribunale indipendente, imparziale e costituito per legge? Hadiritto a un processo equo? Ha ...Così come 'ormai' mi è stato concesso il privilegio di dare del tu al presidente Silvio, ... anche grazie a un fortunato incontro, mi si è insidiato nella testa un altro 'ormai' che ha...Verdetto del 2013, i giudici di Strasburgo dichiarano non infondato il ricorso: entro il 15 settembre il governo italiano dovrà rispondere alle dieci domande poste dalla Corte europea dei diritti dell ...Silvio Berlusconi condannato, ma ha avuto un processo equo? Lo chiede la Corte Europea per i diritti dell’uomo all’Italia in merito alla condanna di Berlusconi nel 2013. Chiedendo anche: “Ha beneficia ...