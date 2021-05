Bellezza customizzata | ingredienti freschi e cosmetici ad personam

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 17 maggio 2021) Mentre il modello della globalizzazione con i suoi prodotti sta sempre più perdendo terreno, avanza un nuovo atteggiamento, con la visione opposta di una cosmetica su misura, customized, che s’interessa alla persona per ciò che ha di unico. Letteralmente customized (o customisé, se si preferisce la versione francese) significa personalizzato. Un approccio già presene anche nella medicina moderna grazie alla conoscenza biologica di ogni individuo. Anni fa la moda ha dato il via a questa tendenza che è l’evoluzione diretta del vintage, di abbigliamento e accessori millesimé. Dal vintage di lusso si arriva ai pezzi unici, rari o particolari, di firme famose o di grande sartoria. Dalle capsule collection alle edizioni limitate e dalla moda si passa anche al mondo beauty. Prima con i profumi bespoke, creati in base a test personalizzati. Poi con le limited edition, pezzi numerati venduti in un periodo limitato di tempo. Poi le spa che si stanno orientando verso la massima personalizzazione con poche cabine, a volte perfino una sola. Ma si sta già andando oltre, con i prodotti a base di ingredienti freschi, senza conservanti o additivi, spesso da preparare in casa con un kit.