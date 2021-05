Andrea Cerioli contro Isolde: “Sei un vaso”. Dallo studio intervengono: “Tu sei un water allora” (Di martedì 18 maggio 2021) Andrea Cerioli contro Isolde Kostner a L’Isola dei Famosi. Il naufrago la accusa di averlo mandato spesso in nomination e di non riuscire ad avere mai un confronto con lei poiché spesso silenziosa. “Le stesse chiacchiere che fai con un vaso, le fai con Isolde“, il commento del naufrago. Ma Dallo studio Brando Giorgi reagisce alle parole del ragazzo e si scatena una lite a distanza. Andrea Cerioli contro Isolde Kostner Andrea Cerioli è uno dei grandi protagonisti di questa puntata de L’Isola dei Famosi. Dopo aver rifiutato di svolgere una prova di gioco, arrendendosi troppo presto, questa volta il naufrago si scatena in una furiosa lite in Playa ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 18 maggio 2021)Kostner a L’Isola dei Famosi. Il naufrago la accusa di averlo mandato spesso in nomination e di non riuscire ad avere mai un confronto con lei poiché spesso silenziosa. “Le stesse chiacchiere che fai con un, le fai con“, il commento del naufrago. MaBrando Giorgi reagisce alle parole del ragazzo e si scatena una lite a distanza.Kostnerè uno dei grandi protagonisti di questa puntata de L’Isola dei Famosi. Dopo aver rifiutato di svolgere una prova di gioco, arrendendosi troppo presto, questa volta il naufrago si scatena in una furiosa lite in Playa ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Andrea Cerioli is the new Santi Licheri #Isola #tommasozorzi cit - IsolaDeiFamosi : Andrea Cerioli is the new Santi Licheri #Isola - IsolaDeiFamosi : Andrea Cerioli is the new Brontolo? ?? #Isola - SkylarIre : RT @BigMaxOfficial: Akash: 'Andrea, io e te ci conosciamo da anni'. Andrea: 'Ma chi è?'. Akash: 'Sono Akash' Andrea: 'Ma ci siamo visti due… - BigMaxOfficial : Akash: 'Andrea, io e te ci conosciamo da anni'. Andrea: 'Ma chi è?'. Akash: 'Sono Akash' Andrea: 'Ma ci siamo visti… -