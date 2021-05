Amici 20, Rita Pavone sbotta su Twitter dopo i suoi commenti su Giulia e i cantanti: ‘I bugiardi vanno all’inferno’ (Di lunedì 17 maggio 2021) Sui social network hanno fatto oltremodo discutere le affermazioni di Rita Pavone su Amici 20. La cantante ama commentare i programmi televisivi sul suo profilo Twitter, ma in occasione della finale del talent show di Maria de Filippi c’è stata una sorta di polemica. Cosa sarà mai successo? LEGGI ANCHE — Amici, Giulia Stabile torna su Instagram e nomina Sangiovanni: ecco come risponde lui Non sono piaciuti a tutti i commenti di Rita Pavone su Amici 20, ma ad un certo punto la cantante ha deciso di rispondere a tono. Foto: KikapressRita Pavone: il commento durante la finale di Amici 20 Andiamo con ordine. Durante la finale di Amici 20, ... Leggi su funweek (Di lunedì 17 maggio 2021) Sui social network hanno fatto oltremodo discutere le affermazioni disu20. La cantante ama commentare i programmi televisivi sul suo profilo, ma in occasione della finale del talent show di Maria de Filippi c’è stata una sorta di polemica. Cosa sarà mai successo? LEGGI ANCHE —Stabile torna su Instagram e nomina Sangiovanni: ecco come risponde lui Non sono piaciuti a tutti idisu20, ma ad un certo punto la cantante ha deciso di rispondere a tono. Foto: Kikapress: il commento durante la finale di20 Andiamo con ordine. Durante la finale di20, ...

rita1989_rita : RT @french7_7: Buongiorno amici ??? X caso è lunedì?? Magari anche 17 ! La macchina del caffè Non va!!!! Aspetto il martedì x mettermi in mo… - rita_secchieri : @amici_da Bastardi! Così bella e ..... affamata! ???????????? X la micia ???????????? - Rita_Pavone_ : @giusycuccaro02 #Amici è un grande programma. Ci sono premi anche in denaro.E che premi! Quindi,riconoscere e sott… - ElisaDiGiacomo : Amici, Rita Pavone sulla finalissima: 'Sono dispiaciuta per Alessandro' - TallSandro : @Rita_Pavone_ eliminato nella semifinale.Amici dovrebbe invece chiamarsi 'MI MANDA PICONE' sarebbe più e più gius… -