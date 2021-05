AC/DC: nasce il podcast dedicato alle tracce di ‘Power Up’ (Di lunedì 17 maggio 2021) Gli AC/DC, oltre ad essere una band simbolo della musica contemporanea, possono anche vantare una grande esperienza nel campo del marketing. Sì perchè anche il marketing è essenziale nel mondo della musica commerciale che spinge gli artisti a creare e ad alimentare la propria arte. Questa volta gli australiani di Sydney ci sorprendono con la creazione di un podcast intitolato ‘AC/DC Behind the scenes’. Tutto incentrato sulle curiosità che ci celano dietro il parto di ‘Power Up’, il successore di ‘Rock or Bust’ uscito lo scorso novembre. L’attesa uscita discografica sarà dunque arricchita da una serie di episodi, dodici in tutto, che narrano e scandiscono i motivi per cui quella tracce sono nate. AC/DC, ‘Power Up’: come sarà strutturato il podcast? Il podcast sarà costuito da una ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 17 maggio 2021) Gli AC/DC, oltre ad essere una band simbolo della musica contemporanea, possono anche vantare una grande esperienza nel campo del marketing. Sì perchè anche il marketing è essenziale nel mondo della musica commerciale che spinge gli artisti a creare e ad alimentare la propria arte. Questa volta gli australiani di Sydney ci sorprendono con la creazione di unintitolato ‘AC/DC Behind the scenes’. Tutto incentrato sulle curiosità che ci celano dietro il parto diUp’, il successore di ‘Rock or Bust’ uscito lo scorso novembre. L’attesa uscita discografica sarà dunque arricchita da una serie di episodi, dodici in tutto, che narrano e scandiscono i motivi per cui quellasono nate. AC/DC,Up’: come sarà strutturato il? Ilsarà costuito da una ...

