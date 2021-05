Ufficiale | il Werder Brema esonera l’allenatore Kohfeldt a una giornata dal termine

(Di domenica 16 maggio 2021) Quando mancano soltanto 90 minuti aldella Bundesliga, ilha deciso di licenziare il proprio allenatore Florian. La decisione è stata comunicata questa mattina dal club sui propri canali ufficiali dopo la sconfitta di ieri per 2-0 contro l’Augsburg. Al suo posto torna Thomas Schaaf, una leggenda del club, che ha guidato ildal 1999 al 2013 dopo esserne stato giocatore, assistente e tecnico delle giovanili negli ultimi anni. Guiderà la squadra almeno per la sfida dell’ultimacontro il Borussia Mönchengladbach. Der SV #hat Florian #mit sofortiger Wirkung freigestellt. Thomas #Schaaf wird das Team beim letzten Bundesliga-Spiel sowie bei möglichen Relegationsspielen ...

