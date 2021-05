Sicurezza a Salerno | reazioni dopo la maxi rissa

(Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Hanno destato scalpore e preoccupazione le immagini diventati virali sul web dellache sabato sera ha coinvolto decine di ragazzini minori nel centro di. Sull’episodio si registrano anche alcunecome quella del deputato del PD Piero De Luca. “L’assurdo episodio di violenza che si è verificato sabato sera tra le vie del centro cittadino va condannato con forza. Non possiamo consentire che gruppi di teppisti devastino il territorio e mettano in pericolo l’incolumità dei nostri cittadini – ha scritto il primogenito del presidente della Regione Campania, in una nota – Le forze dell’ordine sono già al lavoro. Auspico che venga fatta chiarezza su questo deprecabile episodio, identificando quanto prima i responsabili, e che sia avvii un piano ...

... identificando quanto prima i responsabili, e che sia avvii un piano straordinario di controlli del territorio per assicurare maggiorealle nostre comunità, ancor di piu nell'attuale fase ......le forze dell'ordine è stato intensificato in questo fine settimana per garantire inla ...tutti centri abitati della provincia attraverso l'Ordinanza del Questore della provincia di, ...StampaL’assurdo episodio di violenza che si è verificato sabato sera tra le vie del centro cittadino va condannato con forza. Non possiamo consentire che gruppi di teppisti devastino il territorio e m ...Il rappresentante: "Manderemo una mail indirizzata al prefetto di Salerno chiedendo che vengano incentivati i controlli. L’amministrazione comunale nelle vesti del sindaco Napoli dimostra nuovamente d ...