Quello bacio tra due ragazze nello spot della Dietorelle che non va giù a Vittorio Sgarbi | VIDEO (Di domenica 16 maggio 2021) Da una parte uno spot della Dietorelle, in cui c'è un bacio tra due donne. Dall'altra un parlamentare della Repubblica e critico d'arte e personaggio televisivo (soprattutto), che lo attacca. Lo critica in modo goffo, dicendo un po' di parole qua e là, buttando in mezzo il Ddl Zan e la pornografia. Ah e poi anche il Garante per l'infanzia. E dà tutto in pasto a Twitter, dove (per fortuna), ora è ampiamente criticato. Quello che si vede nel VIDEO è prima un bacio eterosessuale e poi uno omosessuale, tra due ragazze. Entrambi che avvengono dopo aver mangiato una caramella. Vittorio Sgarbi l'ha guardato e ha commentato: Primi effetti del cosiddetto "Ddl Zan". Guardate questo stucchevole ...

