Precipita dal ponte per scattarsi un selfie: 31enne in codice rosso al San Camillo (Di domenica 16 maggio 2021) Doveva essere una serata piacevole tra amici invece si è trasformata in una tragedia. Siamo nel frequantato quartiere di Trastevere, sono circa le 20.30 quando un giovane 31enne in procinto di scattarsi un seflie perde l’equilibrio Precipitando da ponte Garibaldi sulla sottostante pista ciclabile. Trasportato in ospedale in codice rosso, Dario Dessi– è questo il nome della vittima- era arrivato da Napoli insieme ad alcuni amici per fare un giro nella Capitale. Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo avrebbe deciso di farsi un selfie ma proprio mentre si inquadrava ha perso l’equilibro Precipitando sulla ciclabile sottostante. Gli amici presenti non hanno potuto far altro che chiamare i soccorsi. Trasportato in codice ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 maggio 2021) Doveva essere una serata piacevole tra amici invece si è trasformata in una tragedia. Siamo nel frequantato quartiere di Trastevere, sono circa le 20.30 quando un giovanein procinto diun seflie perde l’equilibriondo daGaribaldi sulla sottostante pista ciclabile. Trasportato in ospedale in, Dario Dessi– è questo il nome della vittima- era arrivato da Napoli insieme ad alcuni amici per fare un giro nella Capitale. Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo avrebbe deciso di farsi unma proprio mentre si inquadrava ha perso l’equilibrondo sulla ciclabile sottostante. Gli amici presenti non hanno potuto far altro che chiamare i soccorsi. Trasportato in...

