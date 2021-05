Pio e Amedeo omaggiano i 20 anni di 'Amici' e baciano Maria De Filippi (Di domenica 16 maggio 2021) Dopo lo straordinario successo del loro show 'Felicissima Sera', Pio e Amedeo sono tornati sul palco di 'Amici 20' per rendere omaggio, a modo loro, al programma di Maria De Filippi . Nel corso della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 16 maggio 2021) Dopo lo straordinario successo del loro show 'Felicissima Sera', Pio esono tornati sul palco di '20' per rendere omaggio, a modo loro, al programma diDe. Nel corso della ...

Advertising

StefanoGuerrera : Mi spiace ma Maria che continua a invitare Pio e Amedeo, con tanto di intro con i numeri di Hollywood, perché a lei… - IlContiAndrea : Ospite alla Finale di #Amici20 #Gaia che passa il testimone al concorrente che trionferà domani e presenterà in ant… - AmiciUfficiale : 'Cara Maria, per questi venti anni di Amici...' Sul palco della Finale di #Amici20 Pio e Amedeo! - Valerie_Beatles : RT @iosonoariete: ma pio e amedeo ce la fanno a fare una battuta senza essere volgari o sessualizzare? chiedo così - ladymovn : RT @felpaatoo: se qualcuno prova a difendere pio e amedeo per quello che hanno detto io faccio un casino non avete capito spolvero la femmi… -