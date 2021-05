Palermo | tornano i giustizieri | contro la Juve Stabia Filippi punterà su Floriano e Saraniti Lucca…

(Di domenica 16 maggio 2021) "".Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla sfidala, in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio "Menti". "Tra assenze e scelte tattiche,non sembra avere molte scelte". Il tecnico delcon ogni probabilità su Robertoe Andrea, ovvero i due calciatori che hanno deciso la garala compagine campana nel girone d'andata.Era il 12 novembre 2020 quando i rosanero hanno battuto per 2-1 lain trasferta grazie ai gol dei due attaccanti. Due squadre che nel corso dei mesi sono ...

La Repubblica

i protagonisti dell'andata al Menti. L'allenatore delGiacomo Filippi dovrà affidarsi a Saraniti e Floriano per cercare di superare la Juve Stabia. Nella gara d'andata i rosa hanno ...Gli italianiin spiaggia nel giorno della riapertura degli stabilimenti e delle piscine all aperto e i ... Anche perch , e le immagini degli assembramenti da Bari afino a Roma dove stata ...Una rilettura di un nuovo regionalismo, con la marginalità e perifericità che devono diventare una risorsa politica ed economica e non più un limite ...Tornano i protagonisti dell’andata al Menti. L’allenatore del Palermo Giacomo Filippi dovrà affidarsi a Saraniti e Floriano per cercare di superare la Juve Stabia. Nella gara d’andata i rosa hanno ott ...