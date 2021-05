Pagelle Parma Sassuolo | Locatelli dirige l’orchestra | Bruno Alves che gol! VOTI

(Di domenica 16 maggio 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP: Busi(3-5-1-1): Sepe 6,5; Dierckx 6 (70? Zagaritis 6),6,5, Valenti 5,5; Laurini 5,5 (78? Bani SV), Sohm 6 (56? Brugman 6), Kurtic 5,5, Hernani 6, Busi 5; Brunetta 5 (70? Gervinho 6); Cornelius 5 (78? Pellè 6). A disposizione: Colombi, Rinaldi, Balogh, Bani, Traoré, Camara. Allenatore: D’Aversa.(4-2-3-1): Consigli 6,5; Muldur 6 (57? Toljan 6,5), Chiriches 6,5, Ferrari 6,5, ...

Advertising

sportparma : PAGELLE: poche sufficienze e tanti errori difensivi - sportli26181512 : Sassuolo, le pagelle di CM: a Berardi manca solo il gol, Boga risponde presente: Parma-Sassuolo 1-3 Consigli 7: non… - sportli26181512 : Parma, le pagelle di CM: Sepe evita la goleada, Gervinho entra bene: Parma-Sassuolo 1-3 Sepe 6,5: diverse parate de… - sassuolonews : Parma Sassuolo pagelle. Voti: Locatelli magico, Raspadori malizioso #ParmaSassuolo - sportface2016 : #ParmaSassuolo: le pagelle e i voti del match, #DeZerbi ancora in corsa per l'#Europa -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Parma

A seguire, l'ampio post - partita con, dichiarazioni e commenti. Forza Sasol! Diretta- Sassuolo 1 - 1 Unisciti al nostro canale Telegram! 57 Doppio cambio nel Sassuolo: entra Djuricic ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/21:Sassuolo Ledei protagonisti del match trae Sassuolo, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Locatelli FLOP: Busi VOTI Al termine del ...Sepe 6,5: diverse parate decisive nel primo tempo che tengono a galla il Parma, spiazzato sul calcio di rigore, non può farci nulla sui gol del Sassuolo ...Parma-Sassuolo: le PAGELLE, i VOTI, il TABELLINO, le AMMONIZIONI e i GOL del match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 ...