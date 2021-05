Meloni: “In arrivo quasi centomila accertamenti fiscali. Il governo Draghi fermi questa follia” (Di domenica 16 maggio 2021) Giorgia Meloni lancia un appello al governo Draghi per evitare che centomila contribuenti italiani ricevano in queste ore le lettere di accertamenti fiscali. Così come anticipato dal Sole 24 ore, l’Agenzia delle entrate sta lavorando al “recupero crediti”, come se non ci fosse in corso da quindici mesi una pandemia. “Mentre lo Svimez lancia l’allarme sul rischio chiusura per 73mila imprese – scrive su Facebook la leader di Fratelli d’Italia – l’Agenzia delle Entrate sta preparando 90mila accertamenti fiscali contro professionisti e imprenditori. Fratelli d’Italia chiede al governo Draghi di bloccare questa follia. Servono nuove rottamazioni, scomputo degli interessi e saldo e stralcio ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 16 maggio 2021) Giorgialancia un appello alper evitare checontribuenti italiani ricevano in queste ore le lettere di. Così come anticipato dal Sole 24 ore, l’Agenzia delle entrate sta lavorando al “recupero crediti”, come se non ci fosse in corso da quindici mesi una pandemia. “Mentre lo Svimez lancia l’allarme sul rischio chiusura per 73mila imprese – scrive su Facebook la leader di Fratelli d’Italia – l’Agenzia delle Entrate sta preparando 90milacontro professionisti e imprenditori. Fratelli d’Italia chiede aldi bloccare. Servono nuove rottamazioni, scomputo degli interessi e saldo e stralcio ...

