Maggio è il momento giusto per depurare l’organismo | ecco le migliori strategie detox – LA GUIDA

(Di domenica 16 maggio 2021) Secondo la medicina tradizionale cinese la stagione primaverile è legata all’apice dell’attività del fegato per cui è il periodo ideale per defaticarlo. Un’idea confermata negli ultimi decenni dalla ricerca scientifica che ha evidenziato come fegato venga appesantito non solo da un’alimentazione squilibrata ma anche da stress, inquinamento e farmaci che sono metabolizzati e filtrati in prima linea proprio dal sistema epatico.allora che l’idea di unire lo sprint di primavera a una pulizia del, attraverso l’uso di piante detossificanti e un’alimentazione adeguata, può essere vincente. A patto però di non eccedere nella “depurazione”. I vantaggi – Un recente studio dell’università coreana di Seoul ha dimostrato come un breve periodo di depurazione epatica possa giovare a tutto. Dopo 3 settimane di ...