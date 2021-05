LIVE Moto3, GP Francia in DIRETTA: inizia l’avvicinamento alla gara, non piove più a Le Mans (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL WARM-UP E DELLA gara DEL GP DI Francia DI MOTOGP ALLE 10.00 E ALLE 14.00 10.33 Sullo storico tracciato della Sarthe vedremo in scena il quinto appuntamento della stagione. Al momento, nelle prime 4 gare, 3 successi di Pedro Acosta e 1 di Jaume Masià 10.30 Buongiorno e benvenuti a Le Mans, tra 30 minuti esatti prenderà il via il GP di Francia della Moto3 LA CRONACA DEL WARMUP DELLA Moto3 9.28 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questo complesso turno. Appuntamento alle 11.00 per il Gran Premio di Francia per i protagonisti della Moto3. Un saluto a tutti! 9.25 Cala il sipario sugli ultimi chilometri della ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL WARM-UP E DELLADEL GP DIDI MOTOGP ALLE 10.00 E ALLE 14.00 10.33 Sullo storico tracciato della Sarthe vedremo in scena il quinto appuntamento della stagione. Al momento, nelle prime 4 gare, 3 successi di Pedro Acosta e 1 di Jaume Masià 10.30 Buongiorno e benvenuti a Le, tra 30 minuti esatti prenderà il via il GP didellaLA CRONACA DEL WARMUP DELLA9.28 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questo complesso turno. Appuntamento alle 11.00 per il Gran Premio diper i protagonisti della. Un saluto a tutti! 9.25 Cala il sipario sugli ultimi chilometri della ...

Advertising

Duck170 : RT @OA_Sport: LIVE #Moto3, GP Francia in DIRETTA: inizia l’avvicinamento alla gara, non piove più a Le Mans #FrenchGP #Migno #Acosta #Anton… - OA_Sport : LIVE #Moto3, GP Francia in DIRETTA: inizia l’avvicinamento alla gara, non piove più a Le Mans #FrenchGP #Migno… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #MotoGP2021 #FrenchGP #LeMansGP Quarto e sesto tempo per #Migno e #Fenati- - zazoomblog : LIVE – Moto3 GP Francia Le Mans 2021: la gara in DIRETTA - #Moto3 #Francia #2021: #DIRETTA - motograndprixit : #Moto3 #MotoGP2021 #FrenchGP #LeMansGP Quarto e sesto tempo per #Migno e #Fenati- -