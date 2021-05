La durissima denuncia di Mentana sull’arbitro di Juve-Inter

(Di domenica 16 maggio 2021) Enrico, giornalista e tifoso nerazzurro, ha criticato aspramente le decioni prese da Calvarese durante. Le gare trantus edsono sempre state caratterizzate da rivalità e, soprattutto, polemiche arbitrali: lo scontro Iuliano-Ronaldo del 1998 è l’esempio più classico. Anche in questa stagione, nonostante l’già campione D’Italia, la partita tra queste due Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

pesorati : @ilaranto @ReginaNera6 Trovato un idizio. Questo lavoro è uno dei tanti in corso da ameno un anno e alcuni di loro… - Stelio_Bonsegna : RT @_A_mors: Il covid si cura! ??#AprireSenzaCondizioni significa ??#AprireSenzaCondizioni La legge è dalla nostra parte: - LacourTorino : @SanGamaro @lercionotizie È una denuncia durissima non è sarcasmo è satira, la differenza è grandissima. -

Ultime Notizie dalla rete : durissima denuncia

SerieANews

Anche sul concetto di regime sanitocratico, Gervasoni spiega che è una criticala sua ma ... anche perché il Pm procede d'ufficio senza una, ma il suo timore è che andando a colpire ...E' ladel presidente del Benevento, Oreste Vigorito , al termine del match salvezza perso contro il Cagliari. Il riferimento è al rigore nel finale per i padroni di casa, prima ...Mara Dalzocchio, capogruppo leghista in Consiglio provinciale fin da subito si è contraddistinta per le sue dure prese di posizione contro ... angloamericano riportano da anni vicende di pastori ...Si sono svolti ieri i funerali di Mirko Farci, il 19enne ucciso dall'ex compagno di sua madre. Oggi, su Facebook, il duro sfogo di Claudio Marchisio ...