Kobe Bryant nella Hall of Fame, Vanessa: «Ti amo e ti amerò per sempre» (Di domenica 16 maggio 2021) «Congratulazioni amore mio, tutto il tuo duro lavoro e i tuoi sacrifici sono stati ripagati. Ora sei nella Hall of Fame. Sei un vero campione. Non sei solo un MVP, sei uno dei più grandi di tutti i tempi. Sono così orgogliosa di te. Ti amo e ti amerò per sempre, Kobe Bean Bryant». Il discorso di Vanessa Bryant è stato il momento più toccante e più atteso della notte dell’ingresso nella Hall of Fame del basket di nove personaggi compreso il campione morto il 26 gennaio 2020. Leggi su vanityfair (Di domenica 16 maggio 2021) «Congratulazioni amore mio, tutto il tuo duro lavoro e i tuoi sacrifici sono stati ripagati. Ora sei nella Hall of Fame. Sei un vero campione. Non sei solo un MVP, sei uno dei più grandi di tutti i tempi. Sono così orgogliosa di te. Ti amo e ti amerò per sempre, Kobe Bean Bryant». Il discorso di Vanessa Bryant è stato il momento più toccante e più atteso della notte dell’ingresso nella Hall of Fame del basket di nove personaggi compreso il campione morto il 26 gennaio 2020.

