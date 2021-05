Isola 2021, Miryea stremata: «Ho troppa fame» scoppia in lacrime e lascia la Palapa (Di domenica 16 maggio 2021) . Un momento che doveva essere felice si è trasformato in una prova che mette a dura prova i nervi dei naufraghi. L’ex pupa non è riuccita a reggere lo stress e durante la diretta di venerdì 14 maggio si è sfogata. Prova ricompensa dal sapore amaro per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021. Durante la puntata di venrdì 14 maggio la squadra di Ignazio ha battuto quella di Isolade vincendo un pasto completo. Ma non è tutto come sembra, perchè Moser deve assegnare un piatto a testa. Moser assegna la pasta al pesto ad Andrea e la cotoletta a Valentina. Sono i due piatti più grandi, Miryea capisce che a lei invece toccherà uno dei piatti più poveri, non riesce a trattenersi e scoppia in lacrime, la Blasi prova a scherzare chiedendole: «Ti sei commossa?», ma per l’ex pupa non c’è nulla da ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 16 maggio 2021) . Un momento che doveva essere felice si è trasformato in una prova che mette a dura prova i nervi dei naufraghi. L’ex pupa non è riuccita a reggere lo stress e durante la diretta di venerdì 14 maggio si è sfogata. Prova ricompensa dal sapore amaro per i naufraghi dell’dei Famosi. Durante la puntata di venrdì 14 maggio la squadra di Ignazio ha battuto quella dide vincendo un pasto completo. Ma non è tutto come sembra, perchè Moser deve assegnare un piatto a testa. Moser assegna la pasta al pesto ad Andrea e la cotoletta a Valentina. Sono i due piatti più grandi,capisce che a lei invece toccherà uno dei piatti più poveri, non riesce a trattenersi ein, la Blasi prova a scherzare chiedendole: «Ti sei commossa?», ma per l’ex pupa non c’è nulla da ...

Advertising

fattoquotidiano : Più passano i giorni, più il pranzo alle Terme di Sardara – vietato perché avvenuto il 7 aprile, con l’isola in zon… - Agenzia_Ansa : Sono proseguiti anche durante la notte gli sbarchi a Lampedusa. Sull'isola sono approdati 4 barconi con a bordo 635… - fattoquotidiano : Lampedusa, cinque sbarchi in mattinata. Quasi mille migranti approdati sull’isola - giglionews : Buongiorno, le notizie di oggi dall’Isola del Giglio su - ConfassCom : RT @Primaonline: TOP PROGRAMMI TV SUI SOCIAL e post più popolari. Amici re di aprile, Fazio contiene l’Isola. Solo brand di Rai3 per Viale… -