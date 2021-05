Incidente a Latina, Suv travolge E-bike: ferito gravemente un 20enne (Di domenica 16 maggio 2021) Terribile Incidente a Latina, dove nel tardo pomeriggio di ieri un Suv Hyundai Tucson ha travolto una E-bike. Suv travolge ragazzo su una E-bike Sia l’auto che la bicicletta elettrica stavano percorrendo via Sant’Agostino nello stesso senso di marcia. Alla guida dell’E-bike c’era un ragazzo di circa 20 anni. Nell’impatto, il 20enne si è schiantato prima contro il parabrezza del Suv, poi sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti in breve tempo i sanitari del 118, che hanno trasportato il 20enne al pronto soccorso del S.M. Goretti. Lì i medici gli hanno riscontrato un grave trauma cranico. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Latina per i rilevi del caso. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 maggio 2021) Terribile, dove nel tardo pomeriggio di ieri un Suv Hyundai Tucson ha travolto una E-. Suvragazzo su una E-Sia l’auto che la bicicletta elettrica stavano percorrendo via Sant’Agostino nello stesso senso di marcia. Alla guida dell’E-c’era un ragazzo di circa 20 anni. Nell’impatto, ilsi è schiantato prima contro il parabrezza del Suv, poi sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti in breve tempo i sanitari del 118, che hanno trasportato ilal pronto soccorso del S.M. Goretti. Lì i medici gli hanno riscontrato un grave trauma cranico. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale diper i rilevi del caso. su Il Corriere della Città.

