Incendi: fiamme vicino a case Olbia, domate da elicottero (Di domenica 16 maggio 2021) Incendio di probabile origine dolosa poco dopo le 17 a Olbia, tra via Brindisi e via Campobasso, in un terreno incolto con sterpaglie, tamerici e eucalipti. Il fuoco, alimentato dal vento di libeccio, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 16 maggio 2021)o di probabile origine dolosa poco dopo le 17 a, tra via Brindisi e via Campobasso, in un terreno incolto con sterpaglie, tamerici e eucalipti. Il fuoco, alimentato dal vento di libeccio, ...

Incendio di probabile origine dolosa poco dopo le 17 a Olbia, tra via Brindisi e via Campobasso, in un terreno incolto con sterpaglie, tamerici e eucalipti. Il fuoco, alimentato dal vento di libeccio, ...

Incendi: fiamme vicino a case Olbia, domate da elicottero (ANSA) - OLBIA, 16 MAG - Incendio di probabile origine dolosa poco dopo le 17 a Olbia, tra via Brindisi e via Campobasso, in un terreno incolto con sterpaglie, tamerici e eucalipti. Il fuoco, ...

