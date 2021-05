Il Paradiso delle Signore, trame dal 17 al 21 maggio: una difficile decisione (Di domenica 16 maggio 2021) Il Paradiso delle Signore regalerà al pubblico di Canale 5 nuovi colpi di scena soprattutto per quanto concerne il matrimonio di Marta e Vittorio che verrà messo nuovamente alla prova. Le trame dal 17 al 21 maggio, infatti, sottolineano che Agnese sarà gelosa della sintonia tra Armando e Gloria, mentre Ludovica rivelerà ad Armando e Marcello la sua strategia per far uscire di prigione Marcello. In seguito, grazie anche ad un generoso gesto di Nino, Rocco vincerà la gara ciclistica e gli di presenterà l'occasione di essere ingaggiato da un prestigioso club, mentre Dante avrà un ultimo confronto con Vittorio prima di partire. Dal canto suo, Marta verrà inaspettatamente contattata dagli Stati Uniti. Più tardi, Rocco comunicherà a Maria e ad Armando di aver ricevuto un' importante offerta, mentre ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 16 maggio 2021) Ilregalerà al pubblico di Canale 5 nuovi colpi di scena soprattutto per quanto concerne il matrimonio di Marta e Vittorio che verrà messo nuovamente alla prova. Ledal 17 al 21, infatti, sottolineano che Agnese sarà gelosa della sintonia tra Armando e Gloria, mentre Ludovica rivelerà ad Armando e Marcello la sua strategia per far uscire di prigione Marcello. In seguito, grazie anche ad un generoso gesto di Nino, Rocco vincerà la gara ciclistica e gli di presenterà l'occasione di essere ingaggiato da un prestigioso club, mentre Dante avrà un ultimo confronto con Vittorio prima di partire. Dal canto suo, Marta verrà inaspettatamente contattata dagli Stati Uniti. Più tardi, Rocco comunicherà a Maria e ad Armando di aver ricevuto un' importante offerta, mentre ...

Advertising

DomenicoFerrel1 : RT @ProfCampagna: La cupola della chiesa di Santa Maria del Quartiere (Parma) è una delle più grandi d'Italia. Tra il 1626 e il 1629, Pier… - yolman__ : RT @maniconio: @falizzo Ha rivoluzionato il paradiso delle signore lei - carloegiorgio : Carlo & Giorgio in 'Chi monta in #Gondola?' Ospite Marta Richeldi, attrice volto noto della tv per la sua partecipa… - maniconio : @falizzo Ha rivoluzionato il paradiso delle signore lei - Claudio89361433 : @Pifster73 @MayAmidala @lanaquee12 @mb9939 @maria_bil8 @InvisibleWomann @incantodineve Io personalmente penso che i… -