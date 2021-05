Godin | “Contenti per la salvezza Non potevamo venire a San Siro a fare figuracce”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Godin Contenti

alfredopedulla.com

Commenta per primo E alla fine se non tutti felici, almeno tutti. Sì, perché con questo zero a zero, con questo punto a testa, Fiorentina e Cagliari si ... Ceppitelli,, Lykogiannis (40' ...... hanno gente come Joao Pedro, Nainggolan e, giocatori forti ed esperti. Dobbiamo essere ... Siamodel suo rientro, ha superato i problemi muscolari, l'ho visto bene ed è pronto per giocare.Abbiamo fatto un grandissimo lavoro e quest'anno è la conseguenza del lavoro fatto un anno fa. Ho fatto i complimenti ai miei ex compagni, lo hanno meritato veramente' Anche l'anno scorso è stato fatt ...Il rigore è un rigore, deve essere un fallo che punisce». GODIN AL CAGLIARI – «Sono contento per i miei ex compagni e per la gente che lavora per il club, so quanto hanno lavorato per raggiungere ques ...