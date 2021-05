Giulini dopo la salvezza del Cagliari: “Una squadra di uomini veri che ha compiuto un’impresa indimenticabile” (Di domenica 16 maggio 2021) Tommaso Giulini, presidente del club isolano, ha festeggiato così su Twitter la salvezza matematica raggiunta dai suoi: “Nel momento più difficile una squadra di uomini veri ha preso in mano il proprio destino ed è andata a compiere un’impresa indimenticabile. Con rabbia, cuore e orgoglio: onoriamola SEMPRE”. Nel momento più difficile una squadra di uomini veri ha preso in mano il proprio destino ed è andata a compiere un’impresa indimenticabile. Con rabbia, cuore e orgoglio: onoriamola SEMPRE. #forzaCasteddu pic.twitter.com/yjWGgyMtUJ — Tommaso Giulini (@tommasoGiulini) May 16, 2021 Foto: sito Cagliari L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 16 maggio 2021) Tommaso, presidente del club isolano, ha festeggiato così su Twitter lamatematica raggiunta dai suoi: “Nel momento più difficile unadiha preso in mano il proprio destino ed è andata a compiere. Con rabbia, cuore e orgoglio: onoriamola SEMPRE”. Nel momento più difficile unadiha preso in mano il proprio destino ed è andata a compiere. Con rabbia, cuore e orgoglio: onoriamola SEMPRE. #forzaCasteddu pic.twitter.com/yjWGgyMtUJ — Tommaso(@tommaso) May 16, 2021 Foto: sitoL'articolo proviene da ...

