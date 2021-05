Gaza, la notte più lunga: i bombardamenti di Israele sfiorano l'Agenza Onu (Di domenica 16 maggio 2021) Una notte di terrore e allarme lungo la striscia di Gaza . Il confilitto tra Israele e Hamas non si placa e nelle ultime ore nuovi raid aerei israeliani si sono abbattuti su Gaza City, dopo l'attacco ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 16 maggio 2021) Unadi terrore e allarme lungo la striscia di. Il confilitto trae Hamas non si placa e nelle ultime ore nuovi raid aerei israeliani si sono abbattuti suCity, dopo l'attacco ...

Agenzia_Ansa : Almeno 10 persone, tra cui 2 donne e 8 bambini, tutti membri della stessa famiglia Abu Hatab, sono stati uccisi la… - borghi_claudio : Per dirvi cosa mi passa in testa ogni tanto a queste ore di notte: per esempio mi sono domandato quanto fosse grand… - petergomezblog : Gaza, nuova offensiva di Israele nella notte. Smentita l’invasione delle truppe di terra. Crescono le vittime: 119… - babau_mr : RT @Marco_dreams: Colpita una casa di tre piani a Gaza, muoiono 8 bambini e due donne. Terroristi evidentemente. Da Israele: 'Hamas sta p… - MarcelloArresto : RT @AntonellaNapoli: “Erano solo dei bambini, non imbracciavano armi. sono morti con gli abiti della festa” parole di un padre, unico super… -