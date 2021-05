Francesco Nuti: chi è, età, malattia, figli, moglie e vita privata (Di domenica 16 maggio 2021) Francesco Nuti è nato a Firenze il 17 maggio del 1955 ed è famoso attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e cantante. Ha iniziato la sua carriera da giovane, poi alla fine degli anni ’70 è diventato membro del trio cabarettistico dei Giancattivi. Nel 1982, però, ha iniziato una carriera cinematografica da solista e ha preso parte, in veste di sceneggiatore e interprete, a diverse pellicole di successo, che lo hanno reso noto al grande pubblico. Poi, da attore è diventato regista e ha esordito con un suo film nel 1985. Ma non solo. Da sempre appassionato di musica, nel 1998 Francesco Nuti ha anche partecipato al Festival di Sanremo. Forte lo è sempre stata, a Vieni da me anche sua figlia Ginevra aveva già raccontato che la sua mamma le è sempre stata accanto, che con delicatezza ... Leggi su newsitaliane (Di domenica 16 maggio 2021)è nato a Firenze il 17 maggio del 1955 ed è famoso attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e cantante. Ha iniziato la sua carriera da giovane, poi alla fine degli anni ’70 è diventato membro del trio cabarettistico dei Giancattivi. Nel 1982, però, ha iniziato una carriera cinematografica da solista e ha preso parte, in veste di sceneggiatore e interprete, a diverse pellicole di successo, che lo hanno reso noto al grande pubblico. Poi, da attore è diventato regista e ha esordito con un suo film nel 1985. Ma non solo. Da sempre appassionato di musica, nel 1998ha anche partecipato al Festival di Sanremo. Forte lo è sempre stata, a Vieni da me anche suaa Ginevra aveva già raccontato che la sua mamma le è sempre stata accanto, che con delicatezza ...

