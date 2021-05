Formazioni ufficiali Milan Cagliari | le scelte degli allenatori

(Di domenica 16 maggio 2021) Ledimatch valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic. A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Dalot, Kalulu, Romagnoli, Castillejo, Hauge, Krunic, Meite, Tonali, R. Leão, Mandzukic. All.: Pioli.(3-4-2-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Lykogiannis; Nainggolan; Joao Pedro, Pavoletti. A disposizione: Aresti, Vicario, ...

PARMA - SASSUOLOPARMA (3 - 5 - 2): Sepe; Dierckx, Bruno Alves, Valenti; Laurini, Hernani, Kurtic, Sohm, Busi; Brunetta, Cornelius. All. D'AversaSASSUOLO (4 - 2 - 3 - 1): Consigli;...Ecco le: TRIESTINA (4 - 3 - 1 - 2) - Offredi; Tartaglia, Ligi, Lambrughi, Lepore; Lopez, Calvano, Giorico; Rizzo; Sarno, Gomez. A disp.: Valentini, Brivio, Capela, Mensah, ...